"Giochiamo al Museo" al Musa di Cervia

In cucina il sale va dosato con parsimonia, nell’arte, le dosi sono estremamente variabili ma spesso il sale ha stimolato la creatività artistica. Le saline, paesaggi a volte “lunari” e naturalistici di grande suggestione vengono ritratti in diversi dipinti. I cristalli di sale possono comporre opere d’arte come si può vedere anche dalle opere esposte all’interno del museo. Blocchi di sale possono scolpiti come blocchi di pietra. Il sale inoltre è presente nei detti popolari e nelle superstizioni ed è considerato un rimedio contro il malocchio e incantesimi.

La pittura con il sale colorato è davvero molto divertente per tutti i bambini, stimola la creatività e aiuta a conoscere la nostra identità e la nostra storia.

Domenica 17 dicembre a MUSA, museo del sale di Cervia si terrà un nuovo appuntamento con le iniziative dedicate ai bambini. Dalle 15.00 alle 17.00 si svolgerà “Sale e Arte” il laboratorio di pittura creativa con il sale colorato curato da Cooperativa Atlantide.

Questa è solo una delle iniziative dedicate ai più piccoli che nel 2024 riprenderanno a pieno ritmo con il ricco calendario di “Giochiamo al museo!”. Il primo si terrà il 14 gennaio. Il laboratorio Sale e Arte tornerà nel 2024 il 18 febbraio.

I laboratori sono gratuiti e arricchiscono la visita al museo (compresi nel biglietto d’ingresso)

Fino al 17 dicembre compreso, al MUSA, è ancora visibile la mostra “ Il fragile equilibrio della Biodiversità” con le splendide foto di Florio Badocchi, Valentina Caroli, Stella Corona, Edoardo Errani, Wilma Guerrini, Laura Manaresi, Carlo Mascellani, Andrea Piazza: un emozionante viaggio per immagini nella natura più affascinante.

Dall’8 dicembre all’interno del museo sono anche visibili i 3 presepi di MUSA : presepe di sale , presepe nella capanna dei salinari e il presepe meccanico dei salinari

Orari di apertura del museo:

Fino al 17 dicembre il museo sarà aperto sabato, domenica e festivi dlle 14.30 alle 19.00. Dal 20 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.00

Per maggiori info :https://musa.comunecervia.it/it/