Dal gioco nasce una mostra: si entra "Nella tana di Zugaross"

Da giovedì 30 novembre (inaugurazione alle ore 18) al 3 febbraio, presso la Biblioteca Comunale di Russi si può ammirare la mostra “Nella tana di Zugaross - Meraviglie di Russi in mostra, per un compleanno tutto da giocare”. Si tratta di un percorso ludico/documentativo creato a partire dal gioco di carte Zugaross - 7 Giochi per 7 Famiglie, prodotto dallo studio Lance Libere e da LibriMi di Miranda Blosi. Per visitare l'originale esposizione, realizzata in occasione del 10° compleanno della Biblioteca comunale di Russi, c'è tempo fino al 3 febbraio. La mostra si può visitare negli orari di apertura della Biblioteca: dal lunedì al sabato, ore 9-13 e ore 14.30-18.30. Chiusure: 8, 25, 26 dicembre e 1 gennaio 2024.