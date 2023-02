Giorgio Canali, Action Men e Roy Paci: un fine settimana di grande musica al Cisim

Un weekend pieno di eventi arriva al Cisim di Lido Adriano. Si parte da venerdì 10 con Giorgio Canali, che porta il suo “Rossosolo” live. S’intitola “VENTI” l’ultimo disco di Giorgio Canali & Rossofuoco. Canali rilascia un doppio album, l’ottavo insieme ai Rossofuoco. Un lavoro composto da venti brani inediti: 20 nuove canzoni frutto della poetica intimista ma schietta, visionaria ma realista dell’artist, sostenuta appieno dalla forza musicale dei Rossofuoco. Si tratta di un disco che consegna ancora una volta all’ascoltatore quella profondità, quella sensibilità musicale e quell’energia instancabile riscontrabile oggi in pochi musicisti. Un disco nato nel recente periodo di confinamento e realizzato a distanza, ma che, nell’immaginario, percorre una linea di continuità con il lavoro precedente. In apertura al live in solo di Canali ci sarà la giovane band romagnola, Asianoia. Apertura porte ore 21.00 - inizio live ore 22.00. Il weekend del Cisim prosegue sabato 11 febbraio con i live delle band romagnole punk-rock, ActionMen e Them Bulls. Apertura porte ore 21.30 - inizio live ore 22.30.

Domenica si conclude con la rassegna "Istantanee" che, come ospite della terza puntata, ha il musicista Roy Paci. Trombettista, compositore e arrangiatore, comincia a suonare il pianoforte da piccolissimo, e approda alla tromba all’età di 10 anni, quando si unisce alla banda del suo paese. A 13 anni è già il primo trombettista della banda e comincia a suonare con alcuni gruppi di jazz tradizionale siciliano, iniziando a esibirsi nei locali jazz più famosi d’Italia. A partire dal 1990 intraprende diversi viaggi in Sud America, Isole Canarie e Senegal, continuando a formare e sviluppare le sue influenze musicali. Una volta tornato in Italia, comincia un lungo viaggio attraverso la musica che lo porta e lo porterà a una serie infinita di collaborazioni e tour senza sosta in tutto il mondo. Al momento Roy Paci è coinvolto in progetti musicali, teatrali, cinematografici, televisivi. Collabora inoltre con diversi enti benefici, tra cui Amref e Emergency. Apertura porte ore 17.00 – Inizio talk ore 18.30.