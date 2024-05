Tra visite guidate e degustazioni a Brisighella giornata dedicata al carciofo moretto

Sabato 11 maggio giornata dedicata ad approfondire la conoscenza di uno dei prodotti simbolo del brisighellese, il carciofo Moretto, con una vera e propria incursione nell’areale di produzione. A ospitare l'iniziativa pronossa da Slow Food sarà l’azienda agricola I frutti di Stagione di Silvano Neri, in via Pideura a Brisighella. Neri, produttore di carciofi, guiderà gli ospiti in visita alla carciofaia nella quale spiegherà curiosità e aneddoti del moretto oltre a dare agli ospiti la possibilità di raccoglierli direttamente dalla pianta.

Seguirà un piccolo aperitivo con prodotti a base di carciofo moretto e un calice di vino della cantina Terra e Sale – Pian del Vedreto. Durante la visita sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda. È consigliato un abbigliamento sportivo. Sono disponibili 30 posti, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 9 maggio. Prezzo: 5 euro per i Soci e amici Slow Food. Informazioni e prenotazioni: 3899614828 - slowfoodfaenza@gmail.com.