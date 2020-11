Giornata contro la violenza sulle donne: omaggi e iniziative a Bagnacavallo

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne di mercoledì 25 novembre, l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Bagnacavallo organizza una serie di iniziative che si terranno senza la presenza di pubblico in ottemperanza alle normative anti Covid-19.

In programma ci sono diversi omaggi alle panchine rosse simbolo della lotta contro la violenza di genere, alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale: mercoledì 25 novembre alle 10 presso il Centro civico di Rossetta e alle 16.30 nel cortile Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà a Bagnacavallo, dove c’è una panchina rossa donata da Demetra donne in aiuto, Cgil e Anpi; sabato 28 novembre alle 14.30 presso il Centro civico di Glorie e alle 15.30 in piazza Tre Martiri a Villanova. Gli omaggi nelle frazioni sono a cura dei rispettivi Consigli di Zona.

Inoltre, nella serata del 25 novembre la statua Fanciulla con le trecce di Venanzo Crocetti, ai piedi della Torre civica di Bagnacavallo, verrà illuminata di rosso.