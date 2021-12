Giornata del Contemporaneo: si entra gratis al Museo nazionale

Indirizzo non disponibile

Sabato 11 dicembre per festeggiare la Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI (Associazione dei musei d'arte contemporanea italiani), il Museo Nazionale di Ravenna celebra l’arte contemporanea offendo l’accesso gratuito ai visitatori dalle ore 11 alle ore 13, un’occasione per visitare le mostre temporanee e riscoprire la sezione permanente.

Per gli amanti dell’arte grafica e della creatività contemporanea sarà possibile visitare la mostra “Al mio maestro piacque di mostrarmi” Gli artisti degli anni ’50 e i giovani della contemporaneità omaggiano Dante inaugurata in occasione del Centenario Dantesco. L’esposizione - a cura di E. Fiori, P. Babini, L. Tori - ripresenta al grande pubblico una interessante selezione degli oltre 200 disegni originali ispirati alla Divina Commedia eseguiti tra gli anni ’50 e ’60 da artisti italiani contemporanei conservati al Museo di Ravenna. Dalle opere dei Maestri, grandi nomi del Contemporaneo, da Corrado Cagli a Carlo Carrà, da Giorgio De Chirico a Renato Guttuso, hanno tratto ispirazione i giovani artisti del XXI secolo dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. L’esposizione ha ricevuto il Patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il Museo ospita inoltre l’istallazione Mare Magnum Nostrum, un progetto dell’artista Gea Casolaro, a cura di L. Regano, promosso dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna e realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (VIII edizione), programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo del Ministero della Cultura. Mare Magnum Nostrum è la realizzazione di una grande opera a partecipazione collettiva sul tema del Mediterraneo.