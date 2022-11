Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate: un approfondimento sulla Grande Guerra

In occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate l'associazione "Squadriglia del Grifo" organizza per sabato 5 novembre una conferenza con la partecipazione di Angelo Nataloni, esperto della prima guerra mondiale. L'intervento previsto si intitola infatti “Dal 24 maggio al 4 novembre, la memoria frantumata della grande guerra” e ha l'obiettivo di raccontare un passaggio storico di fondamentale importanza per l'Italia, anche nella sua tragicità. La prima guerra mondiale portò a combattere uomini di uno stato che esisteva in quella forma da poco più di cinquant'anni, sette milioni di italiani scoprirono quindi di essere figli della stessa Patria che per riconoscerli ne chiedeva la vita. L'appuntamento è sabato 5 novembre alle 16.30, al centro sociale Il Tondo, in via Lumagni 30.