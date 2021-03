Giornata della marionetta in streaming con "Sganapino apprendista contadino"

Domenica 21 marzo si celebra come ogni anno la giornata mondiale della marionetta con un nuovo spettacolo online degli eroi dalla testa di legno. Nell'ambito della rassegna "Junior! Pomeriggi a Teatro" è in programma lo spettacolo "Sganapino apprendista contadino", un lavoro proposto dai burattini da Massimiliano Venturi, che va in scena dalle ore 16:30 sul palco del Teatro De Micheli di Copparo e sarà trasmesso gratuitamente in streaming sul canale youtube di Massimiliano Venturi. Il link diretto per assistere allo spettacolo sarà disponibile sul sito www.burattini.info.

L'antica tradizione del teatro dei burattini rivivrà così sul web grazie all'appassionata professionalità di Massimiliano Venturi, che formatosi con i più grandi maestri del settore e perfezionatosi all'Accademia di Stato di Varsavia, ha alle spalle un ricco palmares di presenze e riconoscimenti, con oltre 800 spettacoli presentati tra Italia ed Europa dell'Est.

Il canovaccio vedrà in scena uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico emiliano romagnolo e nazionale: pavido ed ingenuo come vuole la tradizione, Sganapino decide di interpretare le new economy a modo suo, ritornando alla terra e ai mestieri di una volta. Ne scaturità un susseguirsi di intrecci, di risate e lazzi, durante i quali i protagonisti saranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone però sempre vincitori, grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiranno agli avversari. Uno spettacolo recitato all’improvviso alla vera maniera dei comici dell’arte, diverso ad ogni rappresentazione e ricco di imprevisti, buffi fraintendimenti ed incontri inaspettati.