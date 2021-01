Giornata della memoria: testimonianze e lezioni online per non dimenticare la Shoah

L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia, in occasione della “Giornata della memoria” del 27 gennaio 2021, propone una raccolta di testimonianze dal titolo “Parole di memoria. Ebrei, politici e soldati nella deportazione italiana”, curata dal direttore Giuseppe Masetti.

A partire da venerdì 22 gennaio, fino a sabato 30 gennaio, sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’Istituto, saranno disponibili quotidianamente i contenuti della rassegna. (Pagina FB:https://www.facebook.com/istitutostoricoravenna/ Canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeu50uZc9OGXdCMZkIU0ZGw)

L’appuntamento centrale sarà la Lectio Magistralis tenuta da Claudio Vercelli sul tema “Antisemitismo, negazionismo e banalizzazione della Shoah ai giorni nostri”, disponibile sulle piattaforme indicate martedì 26 gennaio.

Con questo evento l’Istituto si pone come obiettivo non solo quello di proporre le giuste riflessioni sociali su un tema storicamente così importante, ma anche di seguire un approfondimento a tutto tondo sui diversi tipi di prigionieri italiani, affiancando alle esperienze degli ebrei, anche quella dei deportati per motivi politici o militari.