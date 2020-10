Giornata delle Forze Armate: in vetrina uniformi storiche e immagini dell’Arma

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della festa delle Forze Armate previste per il 4 novembre 2020, il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna da mercoledì 28 ottobre, ha allestito un'esposizione presso il “Private Banking” de La Cassa di Ravenna, in piazza del Popolo 30.

L'esposizione nelle due vetrine dell'ex negozio Bubani comprende uniformi storiche, oggettistica e immagini dell’Arma, il tutto accompagnato dalla proiezione, sul posto, di un documentario sull’Istituzione.