Giornata della Fauna Selvatica, il parco naturale riapre fra escursioni, laboratori e truccabimbi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

In occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, il Parco naturale di Cervia riapre le porte con due giornate ricche di laboratori, visite guidate e truccabimbi. In queste due giornate l’ingresso al Parco sarà gratuito per tutti i residenti del Comune di Cervia.

Sabato si parte alle 14 con un saluto delle istituzioni, con la presenza del sindaco Massimo Medri che presenterà il progetto di recupero finanziato con i fondi del Pnrr. Alle 14.30 escursione guidata lungo i sentieri del parco. Alle 15 Truccabimbi a tema e alle 16 laboratorio creativo “Che animale sei?”. Le bambine e i bambini con un po' di fantasia e creatività realizzeranno una maschera che successivamente potranno portare a casa.

Domenica alle ore 14.30 Truccabimbi a tema, seguito alle 15 da un'escursione lungo i sentieri del Parco per conoscere gli animali locali. Alle 16 si conclude con il laboratorio creativo “che animale sei?”. Le bambine e i bambini con un po' di fantasia e creatività realizzeranno una maschera che successivamente potranno portare a casa.