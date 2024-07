Un torneo di Beach tennis e uno spettacolo di teatro: così tre associazioni aiutano la "Spiaggia dei Valori"

Un torneo di beach tennis e uno spettacolo di teatro alla "Spiaggia dei Valori" di Punta Marina per sensibilizzare sulle malattie neuro-degenerative ed in particolar modo la Sla e raccogliere fondi per lo stabilimento, tra i più accessibili d'Italia. Con questo obiettivo tre associazioni, Compagnia teatrale ZeroCinqueQuartoAtto, "FabiOnlus" e "Insieme a Te", che gestisce lo stabilimento, organizzano la giornata "Insieme a te", in programma il prossimo sabato 3 agosto.

In programma un torneo di Beach Tennis a 32 squadre, presso i campi del confinante bagno "Susanna" durante la mattina/pomeriggio e uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia "05QuartoAtto". Sarà inoltre presente uno stand per la raccolta di donazioni, la distribuzione di gadget e di materiale informativo e di divulgazione. L'intero ricavato di questo evento sarà devoluto allo stabilimento "La spiaggia dei valori".