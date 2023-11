Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: gli appuntamenti nella Romagna faentina

Come già avvenuto negli scorsi anni, anche per 2023 gli Assessorati alle Politiche di Genere dei Comuni dell’Unione Romagna Faentina hanno deciso di unire le forze per dar vita a un calendario eventi dedicato alla celebrazione del 25 novembre, data in cui si celebra a livello internazionale la “Giornata Contro la Violenza sulle Donne”.

Con l’istituzione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne - datata 17 dicembre 1999 - l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare per il 25 novembre attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della non violenza contro le donne. Anche quest’anno l’Unione Romagna Faentina e i sei Comuni si faranno trovare preparati con un programma di eventi adatti a sensibilizzare pubblici di ogni età su un tema tanto delicato quanto importante.

In programma laboratori per i più piccoli, proiezioni di film a tema, incontri culturali e di approfondimento, mostre e visite guidate, spettacoli teatrali, vetrine bibliografiche nelle biblioteche e molto altro ancora.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sui siti web dell’Unione e dei sei Comuni.

"La Giornata contro la violenza sulle donne – spiega Federica Malavolti, sindaca di Riolo Terme e assessora dell’Unione Romagna Faentina con delega alle Politiche di genere - deve essere un percorso che, oltre a sensibilizzare su un tema importante, educhi all'affettività, alla gentilezza e al rispetto. Questa giornata ci insegna la base dell'educazione sociale. Non dobbiamo mai abbassare l'attenzione sul problema".

Il calendario eventi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è promosso dall’Unione della Romagna Faentina con gli assessorati di politica di genere di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo. In collaborazione con Servizio Fe.n.ice, Associazione Sos Donna di Faenza e Differenziamoci: libertà al plurale. Con il contributo di Regione Emilia-Romagna.