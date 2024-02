Tra poesia e narrazione a Ravenna una giornata alla riscoperta della Lingua Madre

In occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre "Terra Mia" Coop. Sociale, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, è lieta di annunciare un pomeriggio dedicato alla diffusione dell’importanza della lingua madre attraverso la bellezza della poesia e della narrazione, il 24 febbraio dalle ore 17 alle 19 presso la Casa delle Culture di Ravenna in piazza Medaglie D’Oro 4.

Attraverso poesie e racconti esploreremo le profondità emotive e intellettuali delle lingue madri, celebrando la loro diversità e ricchezza. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per riflettere sull'importanza che la lingua madre riveste nel tessuto culturale e sociale delle comunità, in tutto il mondo. La lingua madre non solo ci connette con le nostre radici, unisce, permette l’incontro e la condivisione, trasmettendo tradizioni, storie e sentimenti attraverso le generazioni.

L'evento sarà aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, indipendentemente dalla lingua madre. Sarà un'occasione per apprezzare la ricchezza delle lingue e per promuovere la comprensione interculturale e la solidarietà.

Per informazioni e prenotazioni: 0544.591876; info@cooperativaterramia.it e casadelleculture@comune.ravenna.it.