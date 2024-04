Da Casa Bendandi a Casa Tramonti: un tour cittadino per celebrare la Terra e la ceramica

Un tour domenicale per la città di Faenza tra scienza e arte, domenica 21 aprile 2024 alle 17 alle 19 da Casa Museo Bendandi a Casa Museo Tramonti. Si tratta di una iniziativa di Su iniziativa del Museo Casa Bendandi in collaborazione fra “Case e Studi delle Persone Illustri” riconosciute dal Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna per celebrare la 54’ edizione della Giornata mondiale della terra come pianeta e come materia ceramica.

Un materiale antico come la ceramica sarà raccontato attraverso le opere conservate nella casa museo Guerrino Tramonti, con focus sul patrimonio recuperato dall’alluvione del maggio 2023, grazie agli interventi eseguiti nei laboratori del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

La visita guidata a Casa Museo Guerrino Tramonti è gratuita e accompagnata da Marco Tramonti, figlio dell’artista e presidente dell'omonima Fondazione e da Valentina Mazzotti, Conservatrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Al termine sarà offerto un brindisi. Per informazioni e prenotazioni: 338.8188688.