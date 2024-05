Dal seme alla frutta: con gli alunni delle scuole alla scoperta dell'orto

Il Podere OrtInsieme di Russi si prepara ad aprire le porte per un nuovo evento: "Dal seme alla frutta", in programma il 24 maggio dalle ore 19.

L'iniziativa è il momento di festa che sancisce la conclusione di un progetto realizzato con la scuola secondaria di primo grado Baccarini di Russi, con il quale studentesse e studenti sono andati alla scoperta dell'orto.

La Festa, aperta a tutta la cittadinanza, prevede un momento di presentazione del progetto, la cena nell'orto (menu adulti 20 euro, menu bambini 12) e, a seguire, lo spettacolo "Panciasfonda e altre storie", una narrazione con oggetti e figure a cura della compagnia "Vladimiro Strinati".

Il Podere OrtInsieme si trova in via Provinciale Molinaccio 30 a Russi. L'evento è gratuito e aperto al pubblico. L’unica attività a pagamento e con prenotazione obbligatoria entro il 22 maggio, è la cena. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 335 6391756 o scrivere a podereortinsieme@cooplapieve.it.