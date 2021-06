Giornate europee dell’archeologia: un tour tra antiche mura e Rocca Brancaleone

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2021, venerdì 18 giugno la Soprintendenza propone una visita guidata alla scoperta delle ultime novità sul circuito murario tardo antico di Ravenna. È prevista la visita all’allestimento archeologico da poco inaugurato nel nuovo sottopasso della stazione ferroviaria e, dopo un breve percorso a piedi, l’illustrazione delle attività archeologiche eseguite presso il muro orientale della Rocca Brancaleone.

Appuntamento in Piazza Farini (di fronte al bar della stazione) per le visite guidate in partenza alle ore 15.00 e 16.45. La visita guidata, consentita a un massimo di 15 persone, è solo su prenotazione (e-mail: livia.bissi@beniculturali.it). È necessario indicare numero e nominativi dei partecipanti, orario di visita prescelto e almeno un numero di telefono cellulare per nucleo familiare.

Si specifica che sarà dato riscontro via mail solo a coloro che entreranno nella lista dei partecipanti alla visita, rispettando l’ordine cronologico delle prenotazioni. La visita ha la durata di 1,20 h circa. Per partecipare alla visita è obbligatorio essere dotati di mascherina e rispettare tutte le indicazioni in merito agli aspetti di sicurezza e di contenimento del contagio da Covid-19.

Il circuito murario tardoantico di Ravenna, realizzato a partire dal V secolo d.C., è visibile ancora per numerosi tratti nell’area urbana, e delimita l’attuale centro storico. Le mura di Ravenna, oggetto nel corso del tempo di ricostruzioni, modifiche e rifacimenti dovuti a diverse esigenze nel corso del loro secolare utilizzo, conservano ancora molte tracce delle porte e degli apparati difensivi e costituiscono un esempio dell’edilizia fortificata tardoantica. Uno dei tratti andati in parte perduti e non più emergenti nel tessuto urbano sarà visibile nel sottopasso della stazione ravennate, dove lo scavo archeologico ha consentito di comprenderne al meglio struttura e caratteristiche.

La visita proseguirà, con un breve trasferimento a piedi, nell’area della Rocca Brancaleone, dove oltre all’illustrazione di un lungo tratto delle mura urbane ancora visibile e delle scoperte archeologiche recentemente avvenute, si approfondirà il rapporto che questa struttura ha intrattenuto con la Rocca Brancaleone edificata alla metà del Quattrocento

