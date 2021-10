Giornate Fai d’autunno: sulle tracce del canale del Duca D’Altemps

In occasione delle Giornate Fai d’Autunno (16-17 ottobre) il gruppo Fai di Cervia organizza per sabato 16 ottobre una giornata dedicata alla scoperta di un suggestivo ambito naturale del nostro territorio: il canale del Duca D’Altemps.

Il Canale, situato nei pressi dell’abitato di Castiglione di Cervia, in fregio alla Via Ragazzena, fu costruito agli inizi del 1900 per contribuire alla bonifica e all’irrigazione dei terreni circostanti. Nei decenni successivi, mutate anche le esigenze colturali, venne progressivamente abbandonato. E’ rimasto fino ai giorni nostri un importante bosco di circa 300 farnie (Quercus Robur) che si estendono in doppia fila lungo gli argini del Canale per oltre un chilometro.

Le visite saranno condotte da esperti del settore. Di mattina alle ore 10, 11 e 12, nel pomeriggio alle ore 14, 15 e 16. I gruppi saranno formati da massimo 15 persone. Prenotazioni solo sul sito del Fondo Ambiente Italiano.

