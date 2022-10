Tanti tesori da scoprire con le Giornate Fai d'Autunno: tutte le visite nel Ravennate

Si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. A Ravenna si scoprono la storia del Liceo artistico Nervi Severini, edificio disegnato da Camillo Morigia, per accogliere i poveri e gli infermi, e la nuova sede di Accademia e Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi (Polo delle Arti), un tempo casa di un'antica famiglia ravennate, i Della Torre, imparentati con Dante, ancora ricca di sorprendenti manufatti artistici. Ma sono tanti i luoghi da scoprire in tutta la provincia di Ravenna.

A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Sarà possibile inoltre sostenere la Fondazione con l’iscrizione annuale, online o in piazza in occasione dell’evento, un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano. Gli iscritti al FAI o chi si iscriverà in occasione dell’evento potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutte le aperture e di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

Tutte le aperture in programma nella provincia di Ravenna

Liceo Artistico “Nervi-Severini”: un patrimonio fra storia e arte

Sabato 15/10 ore 14:30-18:00 (ultimo ingresso 17:00) e domenica 16/10 ore 10:00-13:00 e 14:30-18:00 (ultimo ingresso 17:00). Visite a cura di studenti “Giovani Apprendisti Ciceroni” del Liceo Artistico “Nervi-Severini”.

Polo delle Arti: preziosi soffitti antichi e la leggenda di una torre medievale

Domenica 16/10 ore 9:30-17:30 (ultimo ingresso 16:30). Interventi musicali a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi”. Visite a cura di allievi dell’Accademia di Belle Arti e studenti “Giovani Apprendisti Ciceroni”. Domenica 16 ore 17:30 la conferenza del prof. Claudio Galli, artefice del restauro, arricchirà la comprensione delle caratteristiche storico-architettoniche del Palazzo.

Archivio Storico Comunale di Cervia

Domenica 16 ottobre ore 9:00-12:00 (ultimo ingresso 11:00) e 13:00-16:00 (ultimo ingresso 15:00). Visite a cura di dott.ssa Cristina Poni, Responsabile dell’Archivio Storico Comunale. Prenotazione obbligatoria.

Galleria di Palazzo Laderchi a Faenza, con l'esposizione di un prezioso bozzetto di Felice Giani: Psiche riceve la pisside da Proserpina della collezione Baroni

Domenica 16/10 ore 10:00-12:00 e 15:00-19:00. Visite a cura di studenti “Giovani Apprendisti Ciceroni” del Liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza. Domenica 16 ore 18:00 conferenza con Marcella Vitali Storica dell'Arte, Franco Bertoni Architetto, Sergio Baroni Giornalista ed esperto di Arte decorativa.

Palazzi storici di Lugo: muri dipinti

Partenza da P.za Savonarola, 5, Lugo (sede Consorzio di Bonifica). Sabato 15 ottobre ore 14:30-17:30 (ultimo ingresso 17:00) e domenica 16 ottobre ore 9:30-12:30 e 14:30-17:30 (ultimo ingresso 17:00). Visite a cura di studenti “Giovani Apprendisti Ciceroni” del Liceo Scientifico “G. Ricci Curbastro” di Lugo.

Teatro Rossini di Lugo

Sabato 15 ottobre ore 9:30-12:30 e 14:30-17:30. Visite a cura di studenti “Giovani Apprendisti Ciceroni” del Liceo Scientifico “G. Ricci Curbastro” di Lugo e volontari FAI.