Giornate Fai di Primavera: a Faenza si scoprono i palazzi Milzetti e Conti e la Galleria dei Cento Pacifici

Tornano le Giornate Fai di Primavera e anche a Faenza si va alla scoperta di tesori d'arte più o meno noti solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Il gruppo Fai di Faenza, nell'ambito delle celebrazioni del bicentenario della morte di Felice Giani (1758-1823), ha deciso che le Giornate saranno dedicate alla visita di luoghi - simbolo dove il pittore ha lavorato. Tre i luoghi scelti: Palazzo Milzetti, in via Tonducci 15, che, grazie alla collaborazione della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, potrà essere visitato sabato e domenica dalle 15 alle 17,30; la Galleria dei Cento Pacifici, nel Ridotto del Teatro Masini, che sarà visitabile sabato e domenica dalle 15 alle 17,30 Palazzo Conti, in corso Mazzini 47, che aprirà le sue porte sabato e domenica dalle 9,30 alle 12. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta delle meraviglie ci saranno una settantina di studenti del Liceo Torricelli-Ballardini, dell’istituto tecnico Oriani e del Persolino-Strocchi in qualità di Apprendisti ciceroni, le cui scuole hanno deciso di aderire al progetto.

L’iniziativa del Fai a Faenza è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta lunedì nella Sala Bigari del Comune di Faenza, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, Claudia Giuliani delegata provinciale del Fai; Elena Rossoni, direttrice di Palazzo Milzetti, uno dei siti manfredi che verranno aperti, l’assessore al Turismo del Comune di Faenza, Federica Rosetti e il sindaco, Massimo Isola, in rappresentanza dell’ente pubblico che in occasione delle Giornate del Fai aprirà le porte del Ridotto del Teatro Masini e delle sale del Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea, entrambi con importanti interventi di Felice Giani. Con loro i volontari della delegazione manfreda del Fai, la responsabile Carla Benedetti e Fabio Guerrini che ha coordinato dei rapporti con le scolaresche per gli Apprendisti ciceroni.