Giorno del ricordo, Massimo Recchioni presenta il libro "Francesco Moranino. Perché si colpì dalla parte sbagliata"

In occasione della giornata del ricordo, venerdì 10 febbraio, la federazione di Ravenna di Rifondazione Comunista organizza un incontro per parlare delle foibe. Lo spunto è la presentazione del libro "Francesco Moranino - Perché si colpì dalla parte sbagliata" di Massimo Recchioni. Il volume racconta le vicende del secondo dopoguerra italiano attraverso la storia politica e processuale del comandante partigiano - e padre costituente - Francesco Moranino “Gemisto”. Introduce la serata Libero Errani, poi a dialogo con l'autore, Domenico Gavella, militante antifascista. Appuntamento il 10 febbraio alle ore 20.30, presso la Sala Buzzi, in via Berlinguer 11 a Ravenna.