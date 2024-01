Giorno della memoria, in biblioteca a Castel Bolognese "Storie di filo spinato"

Mercoledì 24 gennaio alle 21 la biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese ospiterà “Storie di filo spinato”, la prima conferenza a tema storico della rassegna “Il Calendario Civile degli Italiani. Lo spettacolo della storia” curata dal prof. Luca Rosetti (Associazione Culturale Teatro Lunatico), in programma in città per le prossime settimane.

La conferenza è promossa dal Comune di Castel Bolognese in occasione del “Giorno della Memoria”. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Dopo “Storie di filo spinato”, anche le future conferenze in programma tratteranno aspetti salienti della nostra storia più recente: il massacro delle foibe, la strategia della tensione e le stragi di mafia. Tutte le conferenze sono a ingresso libero.