Una giovanissima nuova artista del pianoforte internazionale al Teatro Alighieri

Lunedì 29 aprile, al Teatro Alighieri (ore 21) per la stagione “Ravenna Musica”, si esibirà in recital la giovanissima pianista Alexandra Dovgan, appena sedicenne.Lo straordinario talento, l’istintiva profondità e consapevolezza, unite alla precisione e a un suono di particolare bellezza, fanno di lei un‘interprete eccellente. Non ancora undicenne Alexandra Dovgan vince il Grand Prix del II° Concorso Internazionale per Giovani Pianisti "Grand Piano Competition" di Mosca.

Nonostante la giovane età, ha già debuttato in prestigiose sale da concerto: nel 2019 ha tenuto il suo primo concerto alla Philharmonie di Berlino, al Concertgebouw ad Amsterdam e al Festival di Salisburgo. Nello stesso anno ha debuttato con strepitoso successo al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi. Successivamente ha debuttato con la Mahler Chamber Orchestra diretta da Gustavo Dudamel, con la Mozarteum Orchestra diretta da Trevor Pinnock e con la Stockholm Philharmonic diretta da Ton Koopman.



La pianista russa proporrà due composizioni di Bach, la Partita VI BWV 830 e Prélude, Gavotte and Gigue dalla Partita per violino n. 3 nella trascrizione per pianoforte di Rachmaninov, quindi la Sonata op. 81a "Les Adieux" di Beethoven e Le variazioni su un tema di Corelli op. 42 di Rachmaninov, elaborate sul tema "della follia", indicato nella Sonata per violino n. 12 di Corelli. Infine di Skrjabin la Sonata n. 2 op. 19.



In attesa del concerto, sabato 27 aprile presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani alle ore 17, la pianista e didatta Cristina Ceroni introdurrà all’ascolto dei brani in programma nel concerto. Ingresso libero.