Giovani artisti per i bimbi dell’Ucraina: uno serata fra musica e mosaici per sostenere l'Unicef

L'Unicef, insieme alle ragazze ed ai ragazzi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi e dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, promuove venerdì 15 aprile, alle 21, presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri una serata di solidarietà e di raccolta fondi per i bambini e le bambine dell’Ucraina travolti dalla tragedia della guerra.

L’ensemble di legni e ottoni Wind & Brass ensemble, composto dalle ragazze e dai ragazzi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi diretti dal maestro Stefano Franceschini, sarà impegnato in un programma che spazia dal Settecento alla contemporaneità, con brani di Charles Gounod, Joachim Raff, Jean-Joseph Mouret e Michel Rondeau. L'evento sarà arricchito dalla presenza di opere a mosaico realizzate da allievi dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna, sorta di flash mob installativo dedicato alla ricerca e al linguaggio del mosaico contemporaneo con alcune sculture e lavori di Manuela Flamigni, Misho Stojanovski e YuYu Zhao.

I biglietti di ingresso (10 euro, studenti 5 euro) si possono acquistare la sera stessa del Concerto presso la biglietteria del Teatro Alighieri, che esercita anche un servizio di prevendita nei giorni antecedenti, così come presso il servizio Informazione turistica in Piazza san Francesco. Il ricavato sarà devoluto per gli interventi di accoglienza ed aiuto ai bambini ed alle bambine che soffrono le conseguenze della guerra in Ucraina.