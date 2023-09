Giovani ciclisti in gara a Cotignola nel ricordo di Michele Gordini

Scenderanno in pista sabato 30 settembre alle 15 nel circuito protetto del parco Pertini di Cotignola i ciclisti e le cicliste categoria giovanissimi (dai 7 ai 12 anni) per il meeting regionale di ciclismo sprint e gimcana organizzato per ricordare Michele Gordini. Il ritrovo per i ciclisti è alle 13.30; per l’intero pomeriggio sarà operativo un punto di ristoro con piadina, salsiccia, affettati, patatine fritte, gelati e bevande, birra alla spina compresa; dalle 18 sarà aperta la pizzeria.

L’evento è organizzato dalla Società ciclistica Cotignolese, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Federazione ciclistica italiana - Comitato provinciale di Ravenna. L’iniziativa inoltre si svolge nell’ambito delle settimane dello sport e del benessere, organizzate dalla città di Cotignola in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e le associazioni sportive del territorio.

Per informazioni rivolgersi alla Società ciclistica Cotignolese al numero 335 5361567, Whatsapp 370 3191660, mail samuel.marangoni@libero.it.