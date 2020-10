Giovani in musica, il concerto di Antonio Chen Guang

Prosegue il cartellone dei Concerti d’Autunno, con il primo concerto dedicato ai Giovani in Musica. Sabato 10 ottobre alle 17 sale sul palco della Sala Corelli Antonio Chen Guang.

Nato a Pechino nel 1994, vanta un curriculum di altissimo profilo: dopo gli studi al Central Conservatory of Music di Pechino, si è trasferito negli Stati Uniti per frequentare la prestigiosa Julliard School di New York. Dopo il diploma, Chen Guang ha raggiunto l’Italia, dove ha studiato all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, e infine l’Austria, dove attualmente si sta perfezionando all’Università di Vienna. E’ vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui il Premio Internazionale Pianistico “Alexander Scriabin” di Grosseto, la Roma International Piano Competition, l’Olga Kern International Competition.

A Ravenna Antonio Chen Guang si è distinto fra gli allievi della masterclass con Nazzareno Carusi promossa da Associazione Musicale Angelo Mariani in collaborazione con Capit e Ceroni Piano School, una esperienza formativa e didattica che ha portato al Teatro Alighieri giovani pianisti provenienti da diversi paesi, che hanno dimostrato un altissimo livello tecnico e interpretativo.

Il concerto di Antonio Chen Guang si apre con il Concerto Nach italianischen Gusto BWV 971 di Johann Sebastian Bach (Concerto in stile italiano), a seguire il programma prevede la Barcarolle in fa diesis maggiore op. 60 di Frédéric Chopin e Carnaval: scènes mignonnes sur quatre notes pour le piano op. 9 di Robert Schumann.