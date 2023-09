"Giovani in Musica": sul palco il pianista Michele Castaldo

La rassegna Giovani in Musica dell’Associazione Mariani, dedicata in questa sua XIX edizione al pianoforte, giovedì 28 settembre porta sul palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri (ore 17) il pianista Michele Castaldo. Classe 2005, Castaldo studia al Conservatorio di Bologna dove attualmente frequenta il Triennio Accademico con Federico Nicoletta. Dal 2013 ha partecipato a numerosi concorsi, classificandosi sempre al primo posto, come “Piano Pianissimo” di Milano, “Citta? di Albenga”, “Citta? di Minerbio”, “Citta? di Riccione”, Premio “Giuseppe Alberghini” (1° assoluto e premio miglior pianista), “Citta? di Villafranca” (1° assoluto, premio del pubblico e premio Speciale Amadeus).

A riprova del suo talento precoce, a dodici anni con l’Orchestra del Conservatorio di Bologna ha eseguito da solista il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in sib K.39 di Mozart. Sempre da solista nel 2021 al Teatro Manzoni di Bologna, si è esibito nel Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in sib di Beethoven con l’Orchestra del Conservatorio di Bologna, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico.

Alla Sala Corelli, per questo secondo appuntamento della rassegna che si realizza con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il giovane pianista eseguirà la Sonata n. 7 in Re maggiore op. 10 n.3 di Ludwig van Beethoven, scritta tra il 1795 e il 1798, Polacca op. 44 di Fryderyk Chopin del 1841, e pagine di Sergej Rachmaninov: Etude - Tableau op. 39 n. 1 e n. 5 composti negli anni 1916 e 1917, e Sonata op. 36 n. 2 che vide la luce nel 1913 e fu rielaborata dall’autore nel 1931.