Musica d'organo: in concerto il giovane talento Luca Grosso

Giovedì 15 luglio alle 21:15 si tiene il secondo appuntamento dei Venerdì a Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti. Prosegue il longevo festival organistico estivo con il promettente Luca Grosso, giovane talento che proporrà un programma intitolato "Da Bach a Reger, attraversando la Francia" con musiche di autori quali J. S. Bach, C. Franck, C. Saint-Saëns e M. Reger. L'ingresso è a offerta libera.

