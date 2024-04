Giovani ugole in gara per la seconda semifinale del "Pavone d'Oro"

Seconda semifinale in programma venerdì sera (dalle 20.15) per la 43esima edizione del concorso canoro faentino Il Pavone d’Oro, ideato da don Italo Cavagnini nel 1969. Saranno oltre 260 le giovani ugole che calcheranno il palco del Masini, un numero record grazie alla partecipazione di sei classi di scuole elementari del territorio per le quali, per il secondo anno consecutivo, è stata creata una categoria ad hoc. Sabato si terrà l’ultima semifinale, mentre la finalissima sarà il 20 aprile.

I cantanti in gara venerdì

Categoria A (fino ai 9 anni): Grace Zattoni e Asia Scuro, Lia Ponomarenko, Orlando mele

Categoria B1 (10 - 12 anni): Camilla Alvisi, Sofia Bertaccini, Anna Tampieri, Alice Ricci, Francesca Mordenti, Giovanni Bandini

Categoria B2 (13 - 14 anni): Viola Liverani, Lorenzo Sansavini, Diego Marchesi, Alice Mordenti

Categoria scuole: Scuola elementare Tolosano, classi IV B e IV C

Categoria C (15 - 18 anni): Elisabetta Mura, Tommaso Vasumi, Maria Grazia Montefiori, Melody Amadei, Daniela Tonelli, Martina Papa, Samuele Bertoni