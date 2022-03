Giovanni Sollima e la Cherubini: dopo le prove a San Romualdo parte il tour

“Una compagine unica,” dice Giovanni Sollima dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, per quella sua intensa e continua attività che ne fa un’eccellenza italiana. Nel doppio ruolo di solista e direttore, il violoncellista e compositore incontra nuovamente la Cherubini sul palcoscenico – anzi, su tre palcoscenici.

Dopo le giornate di prove a Ravenna, dall’11 al 13 marzo, nell’auditorium di San Romualdo, l’Orchestra e Sollima raggiungeranno Salerno e Jesi rispettivamente il 15 e 17 marzo. Il primo concerto segue la riapertura del Teatro Verdi dopo una forzata pausa di due mesi a causa della pandemia, mentre al Teatro Pergolesi l’incasso della serata sarà devoluto alla Lega del filo d’oro, la Fondazione Italiana per i Sordociechi. Il 18 marzo si ritorna invece a Ravenna, dove il concerto a San Romualdo è promosso – in occasione della Giornata mondiale del Sonno – dall’International RBD Study Group, il convegno medico che si terrà negli spazi nella Biblioteca Classense dal 17 al 19 marzo.

Fra gli appuntamenti più prestigiosi della comunità scientifica internazionale, il convegno vedrà neurologi e scienziati da tutto il mondo confrontarsi sul disturbo del comportamento in sonno REM, che è anche un marcatore precoce di malattie neurodegenerative a grande impatto sociale, tra cui il Parkinson. L’appuntamento sarà anche in diretta streaming gratuita su ravennafestival.live. In programma, accanto al celeberrimo Concerto n. 2 per violoncello di Haydn, il brano di Sollima Fecit Neap 17, dedicato alla città partenopea dove si sono formati i suoi avi musicali e i musicisti della sua famiglia, e il Concerto per violoncello di Gaetano Ciandelli, vera e propria scoperta musicale e novità assoluta per il pubblico di oggi.