Giovedì l'ultimo atto di "Savio100" nella sala Estense della Rocca

Il 1923 è stato un anno molto significativo per la storia di Lugo, il 2023 che sta finendo, è l'anno delle celebrazioni di due centenari legati a Francesco Baracca. La fondazione dell'Aeronautica Militare Italiana e la prima vittoria di Enzo Ferrari al Circuito del Savio, ovvero il primo incontro tra il fondatore della scuderia del cavallino rampante con il padre di Baracca, sono stati al centro delle iniziative di questo anno. La mostra "Come un'onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca", il convegno "Savio100" al teatro Ebe Stignani di Imola, sono stati i momenti più importanti di una serie di attività legate a questi due centenari. L'ultimo evento è in programma il 14 dicembre alle ore 18 nella sala Estense della Rocca a Lugo, nello stesso giorno in cui nei cinema si può vedere il film di Michael Mann "Ferrari".



Si parlerà in modo specifico della competizione che si svolse nel circuito, con Alberto Galassi e Rossano Novelli, autori del libro "Il Circuito del Savio 1923-1927 tra storia e leggenda" pubblicato da ACI Ravenna nel 2023. Ci saranno Gian Carlo Minardi presidente dell'ACI Ravenna e Maria Leitner, giornalista del TG2 motori che si collegherà e presenterà il suo lavoro dedicato a Lugo, a Baracca e al cavallino rampante più famoso del mondo. Interverrà Massimiliano Fabbri direttore del Museo Baracca e condurrà la serata Gabriele Montanari.