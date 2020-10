Giovinbacco: confermato tour e mostra del vino, ma nessun evento all’aperto

Dopo un'attenta valutazione del Dpcm del 18 ottobre 2020 e d’intesa con le Autorità locali viene confermata l'edizione 2020 di GiovinBacco, già riformulata per far fronte alle norme anticovid. La recente impennata di contagi però spinge gli organizzatori a rimodulare ulteriormente il popolare evento enogastronomico, mentre diverse altre sagre e fiere della Provincia sono state annullate.

GiovinBacco è quest’anno una mostra enologica - cui partecipano le cantine romagnole con le loro migliori produzioni - con somministrazione temporanea del vino. Le cantine sono ospitate in 4 luoghi diversi – Palazzo Rasponi dalle Teste, Biblioteca Classense, Palazzo dei Congressi e Mercato Coperto Ravenna – con accesso su prenotazione, con posti limitati e regolamentati ora per ora e con l’adozione di tutte le misure di sicurezza (misurazione della temperatura all’ingresso; distanziamento; mascherine; gel igienizzante; consumazione al tavolo), con la sorveglianza per evitare assembramenti. Gli orari di apertura sono venerdì 23 ottobre dalle 17 alle 21, sabato 24 dalle 11 alle 21 e domenica 25 dalle 11 alle 21.

Le prenotazioni sono possibili sul sito giovinbacco.it, sul portale Ravenna Experience, allo IAT di Piazza San Francesco e al capanno allestito in Piazza del Popolo.

Per la buona tavola, da sempre gemellata con il vino di Romagna, GiovinBacco quest’anno invita il pubblico a richiedere il piatto GiovinBacco e il vino di Romagna in un tour gastronomico nei 36 ristoranti che hanno aderito a “Il Piatto GiovinBacco” edizione 2020.

Non ci saranno quest’anno manifestazioni all’aperto. Sono perciò cancellati gli allestimenti e gli appuntamenti enogastronomici in Piazza Kennedy, in Piazza Garibaldi, in Piazza XX Settembre, così come è cancellato il mercato di Madra della domenica, nelle vie Mario Gordini e Corrado Ricci.

La Bottega del Vino, con la vendita del vino a scopo benefico, a cura del Lions Club Ravenna Bisanzio è confermata, ma non si terrà più in Piazza XX Settembre bensì sarà ospitata all’interno del Mercato Coperto di Ravenna in Piazza Andrea Costa.

La cena finale di Slow Food in programma lunedì 26 ottobre al Ristorante Ca’ del Pino si terrà con il limite massimo di 30 partecipanti e con la disposizione di massimo 6 persone per tavolo. Nel corso della serata sarà consegnato il riconoscimento del Pidocchio o Cozza d’Oro (È bdòcc d'ör) a Oscar Turroni in qualità di Presidente del Gruppo Culturale Civiltà Salinara di Cervia.