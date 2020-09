Il Giro d'Italia in Romagna: la tappa Cervia-Monselice

Nella sua inedita veste autunnale la 103esima edizione del Giro d'Italia torna ancora una volta in terra di Romagna con tre tappe a Rimini, Cesenatico e Cervia. La città del sale sarà protagonista venerdì 16 ottobre, con la partenza della tappa Cervia-Monselice. Sarà una tappa lunga 190 km. Dopo quasi 160 km costantemente in pianura, per raggiungere la cittadina euganea si affrontano due impegnative salite dei Colli Euganei: il Passo Roverello, 4 km abbastanza pedalabili, e quindi il Muro di Calaone con 2 km che in diversi punti toccano il 20%. Segue un'ampia discesa su Este e un breve tratto pianeggiante fino all'arrivo.

Cervia dedica l’evento alle donne, per il quale si sta preparando da tempo. Per tutta l’estate la Torre San Michele è stata illuminata di rosa, mentre in luglio e agosto al Magazzino del Sale è stata allestita la mostra “Dinamo rosa”, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con CerviArchitettura e dedicata proprio alle cicliste. In tutti questi mesi, nel sito ufficiale della competizione, uno spazio è stato dedicato proprio alla città e alle sue attrattive, paesaggistiche, monumentali ed enogastronomiche. Cervia ha scelto come mascotte dell'evento il fenicottero rosa chiamato 'Felicia', simbolo della nostra salina e della salvaguardia ambientale.

Un percorso che da Cervia porterà i corridori della Corsa Rosa ad attraversare buona parte del territorio ravennate da sud verso nord. La tappa vede infatti il passaggio del Giro sulla ss 16 toccando gli svincoli di Classe e Ravenna per poi attraversare Mezzano, Alfonsine e poi spostarsi nel territorio ferrarese.