Tra i murales della città nel museo a cielo aperto di Castel Bolognese

Un sabato a piedi e in bici alla scoperta dei murales di Castel Bolgnoese. Sabato 6 aprile appuntamento con “Street Art: narrazione a cielo aperto”, una visita guidata tra le opere di street art realizzate sui muri della città. Il percorso guidato prenderà il via alle 10 da Piazza Bernardi e, tappa dopo tappa, permetterà ai partecipanti di ammirare tutte le opere di street art realizzate dal 2019 a oggi.

La partecipazione è gratuita. Bicicletta consigliata per gli spostamenti. Nel 2019 il Comune di Castel Bolognese ha avviato un percorso di arte pubblica in collaborazione con la comunità locale, per la rigenerazione e la valorizzazione dello spazio urbano.

Utilizzando la street art come forma d'arte contemporanea, accattivante e immediata, sono stati raccontati spazi, storie, persone, attitudini e tradizioni, creando una narrazione a cielo aperto, in un dialogo tra arte, territorio e memoria storica.

L’itinerario, che si sviluppa nella visita a dieci pareti collocate in diversi luoghi di Castel Bolognese, si interseca con altre direttrici culturali, quali ad esempio il MaAB - Museo all'Aperto Angelo Biancini, scultore e ceramista originario della città e il Sentiero della Legalità, parco tematico, sull’argine del fiume Senio.