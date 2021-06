Tra fiori e piante incredibili: tornano le visite ai “Giardini segreti”

Indirizzo non disponibile

Torna per l'ultimo appuntamento della primavera 2021 “Giardini segreti”, la manifestazione dedicata ai fiori e al verde organizzata dall’associazione Giardino & Dintorni di Ravenna. Durante l'evento il pubblico potrà visitare tanti giardini privati disseminati in tutta la provincia di Ravenna, sempre a ingresso gratuito. E in alcuni luoghi sarà possibili partecipare anche a eventi particolari. Tutti i giardini saranno aperti, salvo dove indicato diversamente, dalle 10 alle 17.

Tutti i Giardini aperti domenica 13 giugno

CLASSE (RA) Via Romea Vecchia 120: “Il giardino di Giuliano Rambaldi”. La passione di una vita in un giardino ricco di iris, rose, alberi vari.

RAVENNA Viale Giorgio Pallavicini, 20. “Le coin perdu” piccola corte interna di un immobile edificato nel 1937 a ridosso dei bastioni di Porta Alberoni. Vi si possono ammirare 2 aranci, piante da frutto, calle, ortensie oltre ad un pozzo da cui attingere acqua d’irrigazione

RAVENNA: Via Port’Aurea 57. “Il Giardino del Labirinto: un Percorso di consapevolezza DANTE ECO GREEN” *Visita guidata 13 GIUGNO ore 11

MADONNA DELL’ALBERO (RA): Via Arg. Destro Fiume Ronco,20: Il Giardino di Michele Beltrami. Piacevole giardino di campagna, volutamente selvatico, con collezioni di rose antiche, digitalis, allium e perenni. Esposizione e vendita a cura del vivaio Les Collettes, del vivaio Sisaflor, Coccami&Miranda, Piccolo Photo Atelier. Zona ristoro ed aperitivi a cura di Vino al Vino street. * fino alle 22

SANTO STEFANO: Via Lunga 33. “Az. Florovivaistica Sauro Campri” Piante a forma, rose, arbusti , visita al nuovo giardino mediterraneo. Vendita arbusti e piante fiorite ed esposizione di artigiani del territorio.

FOSSOLO: Via Fossolo 46. “Il Giardino di Alba e Osvaldo”. Giardino per chi ama la natura nei suoi profumi, colori, forme abbinato all’arte creativa ed alla bellezza. Occasione per momenti di libertà. Giochi unici per i più piccoli.

CASTIGLIONE DI CERVIA Via Ragazzena 121. “L’Ortogiardino di Anna e Giorgio”. Quattro maestosi tigli ed un pozzo d’epoca svelano l’accesso ad un giardino coltivato con amore ricco di profumi e colori composto prevalentemente da piante officinali autoctone e da alberi da frutto contorno di “Cà Bergamasca” casa colonica di antica costruzione (fine 700 ed epoca rinascimentale) legata ad antiche leggende.

PRADA (Faenza) Via Viazza 3. “L’Essenza di Annetta”. Il giardino delle erbe aromatiche e dei frutti d’oro, un tuffo nei profumi e nei sapori alla scoperta di tantissime varietà di erbe commestibili e dei frutti dimenticati.

BAGNACAVALLO Via Matteotti 28. “Casa/Giardino/Officina”. Da un vecchio sito industriale ad alberature sempreverdi, arbusti, fiori. Esposizione opere pittoriche di Tambini Ortes in tema con l’evento.

*Apericena in cortile su prenotazione 339 2316895. Fino alle 22

BAGNACAVALLO. Vicolo Pantaleone 1. “Podere Pantaleone”. Area di riequilibrio ecologico, con il suo bosco, le sue zone umide, l’habitat naturale di un bosco della pianura padana come era anticamente.

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO: via Giuseppe Ungaretti 1. “Ecomuseo Delle Erbe Palustri”. Visita Etnoparco, Ecomuseo, parco pubblico di fronte con installazioni artistiche di intreccio caotico vegetale. *Incontriamoci sul verde in fermento. Cultura, salute e buon cibo: Prenotazione al 0545 47122

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO: Via Aguta 34. “Giardino incantato di Elio”. Giardino incantato con architetture romantiche, bosco, scenografie e rose

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO: Via Cocchi 102/A. “Il Giardino Pacchioli”. Giardino di rose dalle grandi fioriture, fiori di stagione curati con passione dal proprietario.

ALFONSINE: Via Stroppata 163. “Il giardino di Angelo Bagnari” dal 1994 da terreno agricolo a bosco con laghetto. Tiglio centenario.

ALFONSINE: Via Stroppata 159. “Agrumi di Alfonsine di Bandini”. Particolare giardino grazie alla presenza di varie piante di agrumi coltivati a terra come: pomelo, aranci navel, limoni, kumquat e lime che hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli. *solo su appuntamento 338 9349145



ALFONSINE : Via Roma 111. “Labirinto Effimero”: visita giardino e mostra Scultore Gunther Stilling

ALFONSINE: Via Guerrina 52. “Passioni di Renza”: da strutture vecchie e campi a giardino creato per stare bene con una parte ancora in fase di allestimento. Collezione di ortensie, malus , salvie, iris, bulbose, alberature, alberi da frutto. Capanno particolare. *fino al tramonto

ALFONSINE: Via Degli Orsini 51. “Le piante grasse di Cavassa” Visita alla collezione

VILLA PIANTA ALFONSINE: Via Reale Lavezzola 89. “Il rifugio della Rosa” Giardino in fiore quasi tutto l’anno con una vasta collezione di rose, peonie arbustive ed erbacee molte delle quali ottenute da seme dai proprietari. * previo appuntamento – visitabile anche nei giorni feriali tel. 340 0039435