Giullari, musici, cavalieri e tornei: le Feste Medioevali di Brisighella rievocano la storica contea

Quattro giorni e tre notti di emozioni. Dal 2 al 5 giugno l’Associazione Feste Medioevali di Brisighella, in collaborazione con la neonata Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae (associazione di rievocazione storica), con i Tamburi Medioevali di Brisighella, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco del paese dei tre colli, organizzano Brisighella Medioevali 1413 “Terre Brisichellae et Comitatus Vallis Hamonis” edizione 2022.

Ventuno gruppi di spettacolo e undici compagnie d’armi di Reenactors, per quattro giorni e tre notti animeranno il Borgo e la Rocca della Valle d’Amone. Dal 1980 tutti gli anni il Borgo Medioevale si immerge nel medioevo rievocando diversi eventi. Quest’anno si rievoca il fatto d’Armi che portò alla nascita della Contea nel a.d. 1413. Giullari, musici, danzatrici, mercanti, tornei cortesi, tarocchi chiaroveggenti e spaccati di vita medioevale, il tutto condito con un ottima cucina medioevale espressa nelle osterie e nei ristoranti con pietanze d’altri tempi. Tutto questo farà trasportare il pubblico nel tempo che fu, assaporando l’atmosfera incantata delle Feste Medioevali di Brisighella.

Nella foto, I Sonagli di Tagatam