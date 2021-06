Giuseppe Bellosi racconta "Dante in Romagna fra storia, mito, leggende e aneddoti"

Sono dedicate a Dante e alla musica le due iniziative promosse dalla Pro Loco di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune nel mese di giugno. Il primo appuntamento è in programma sabato 19 giugno alle 21 nel chiostro delle Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1. A intervenire sarà Giuseppe Bellosi, autore assieme a Eraldo Baldini del libro Dante in Romagna, che affiancato da Stefano Minguzzi e Mario Maginot Mazzotti racconterà del passaggio di Dante in Romagna fra storia, mito, leggende e aneddoti. Ingresso gratuito. I posti sono contingentati. È gradita la prenotazione al numero 338 8025307 durante le ore serali.