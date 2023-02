Gli Algiers portano dal vivo il nuovo album "Shook"

Gli Algiers sono tornati con il nuovo album "Shook", in uscita il 24 febbraio – e due date italiane, una delle quali al Bronson di Madonna dell'albero, in programma venerdì 17 febbraio, ore 21.30. Ingresso 18 euro + ddp, 22 euro alla porta.

Gli Algiers sono la risposta musicale a questi tempi bui. Una band che non si limita a scuotere i pugni in aria ma prende attivamente una posizione. Sempre molto informati sull’attualità “locale” ma con sedi distribuite in varie parti del mondo – Atlanta, Londra e New York – gli Algiers rifiutano di accomodarsi a sedere per aspettare la rivoluzione, cosa che criticano spesso di molti artisti contemporanei.