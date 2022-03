Gli allievi di Marescotti in scena con lo spettacolo “Ridere e piangere”

“Ridere e piangere” è il titolo dello spettacolo che ha luogo domenica 13 marzo, alle 20.30 a Marina di Ravenna. Si tratta del saggio conclusivo dei 15 allievi della Tam, Teatro Accademia Marescotti, che si esibiranno nell’auditorium trasformato in teatro nella sede di Piazzale Marinai d’Italia 18, così come è avvenuto per le ultime due edizioni.

Dal 2020, infatti, Tam ha trovato sede nel palazzo comunale che ospita diversi servizi, a seguito di avviso pubblico. Grazie anche al contributo di un allievo volontario, Alfredo Maria Rossi di Bologna, lo spazio dell’auditorium gestito da Tam è stato completamente trasformato in teatro con l’inserimento di quinte e illuminazione adeguata. Ci sono dunque, ora, le condizioni adeguate per presentare al pubblico di domenica sera uno spettacolo composto di diciotto brevi scene, tra il drammatico e il comico, come suggerisce il titolo, per la durata di due intervallo compreso.

“Ogni edizione - commenta Marescotti - riserva aspetti peculiari. Quella di quest’anno è stata particolarmente stimolante, per la presenza di moltissimi giovani che intendono intraprendere la carriera di attori e attrici professionali e per il fondamentale contributo degli allievi più adulti, poiché per mettere in piedi le scene è necessario disporre di personaggi di ogni età. Ciò che il pubblico vedrà domenica è il risultato del lavoro svolto fin qui di cui mi reputo molto soddisfatto. Soprattutto per l’impegno che hanno dimostrato nel mettere in gioco se stessi a favore del personaggio, che è poi la regola, se così possiamo definirla, per diventare buoni attori e buttarsi in una esperienza che solo la recitazione ti permette di realizzare”.

Gli allievi attori e attrici in questi ultimi cinque mesi hanno frequentato la scuola ogni weekend misurandosi in varie discipline legate alla recitazione con gli attori Cristiano Caldironi, Alessandra Frabetti e con il videomaker Roberto Morellini. L’edizione di quest’anno è stata arricchita da una lectio magistralis dello scenografo Edoardo Sanchi. Questi gli allievi in scena domenica: Ludovica Barbarito, Alessandro Bianchi, Niccolò Califano, Stefano Casadei Giunchi, Giorgia De Bastiani, Massimiliano Farina, Marco Garbuglia, Lia, Melissa Mariani, Vanessa Masi Calanna, Mattia Mengozzi , Giacomo Righi, Alfredo Maria Rossi, Luca Santoro, Alexander Pistone.