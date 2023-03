Gli allievi di Marescotti in scena con lo spettacolo “Un Tam che si chiama desiderio”

Giunge a conclusione la sesta edizione di Tam, la scuola di teatro guidata dall’attore Ivano Marescotti. In 17, fra allievi e allieve, stanno infatti perfezionando il saggio/spettacolo dal titolo “Un Tam che si chiama desiderio” che viene presentato lunedì 6 marzo alle 20,30 al teatro Goldoni di Bagnacavallo. Gli aspiranti attori in questi ultimi cinque mesi hanno frequentato la scuola nella sede di Marina di Ravenna ogni week end, misurandosi nelle varie discipline legate alla recitazione grazie all’insegnamento di professionisti.

Così come il titolo si ispira a un grande classico del cinema, “Un tram che si chiama desiderio” di Elia Kazan, anche le 18 scene che compongono lo spettacolo di chiusura sono liberamente tratte da opere teatrali e cinematografiche al loro volta rivisitate dagli stessi allievi con la regia Marescotti. “Anche questa sesta esperienza di Tam che stiamo per concludere è stata una esperienza che mi ha arricchito e che mi spinge a un rilancio e a una riformulazione degli aspetti organizzativi della mia scuola - afferma Marescotti- Oggi abbiamo all’attivo una compagnia teatrale formata da ex allievi che esordirà in aprile, di cui sono regista, e alcune novità che presenteremo a breve. Per il momento invito il pubblico a venire a vedere lo spettacolo per trascorrere una serata gradevole e apprezzare i nuovi talenti sul palco del teatro Goldoni di Bagnacavallo”.

Ecco i nomi degli attori in scena: Alex Bagnari, Sofia Battaglia, Zagor Borghesi, Alice Casadio, Alice Conti, Soemia Di Grazia, Edoardo Liverani, Agata Lo Rizzo, Teresa Margione, Martina Pantaleoni, Chiara Penserini, Aurora Ravelli, Rebecca Renzi, Alfredo Rossi, Ayoub Rossi, Gea Salzano, Roberto Sassi. Lo spettacolo è anche in funzione di una raccolta fondi per l'attività teatrale del TAM. La biglietteria apre alle 19,45.