Gli appuntamenti della settimana alla biblioteca Trisi tra gioco e promozione della lettura

Lunedì 27 febbraio, alle 10, il Gruppo Lettura Alta Voce della biblioteca è alla Casa Protetta Sassoli per un incontro di lettura con gli ospiti. Nella sede della biblioteca arrivano invece alcuni ospiti della Casa della Carità di Lugo che ascolteranno letture a cura della bibliotecaria Ottilia Moretto.

Martedì 28 febbraio, alle 17, pomeriggio nella sala adolescenti della biblioteca adatto a bambini dai 6 agli 11 anni.

Alle 21 inaugurazione della mostra : "Dalle parole alle immagini: interpretazioni grafiche del mondo letterario dell'artista Mirko Turchi".

Incontro con l'artista che presenterà le sue opere intervistato da Celeste Naldoni della libreria fumetteria Momomanga.

Mercoledì 1° marzo, alle 15.30, appuntamento di formazione dedicato agli insegnanti per utilizzare il portale MLOL, con Teodorica Angelozzi della biblioteca Trisi. L'incontro mira a informare i docenti sulle potenzialità della piattaforma e le possibilità di applicazione in classe.

Venerdì 3 marzo alle 15.00 il laboratorio di giochi da tavolo e giochi di teatro “Play2Play” per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Alle 20 torna la Game night, la serata di gioco in biblioteca dagli 8 ai 99 anni, per giocare con i giochi da tavolo presenti alla Trisi e non solo (è possibile portare i giochi anche da casa).

Sabato 4 marzo, alle 10.30, i volontari di Nati per leggere portano le loro letture per bambini dai 3 anni alla biblioteca G. Baioni di Voltana.