Gli artisti svelano i "luoghi di incanto e di mistero" di Cervia

Il 1° maggio la sala Rubicone di Cervia riapre i battenti con l’inaugurazione della mostra: “Cervia luoghi di incanto e di mistero: Casello del diavolo”. E’ la prima mostra di un progetto che vuole valorizzare luoghi poco conosciuti del territorio. Si parte proprio con un luogo che fa parte del Parco del Delta in particolare delle nostre saline e che l’amministrazione desidera far conoscere e valorizzare. Al progetto dell’Associazione Culturale Menocchio hanno aderito quattro pittori e due imprenditori. La mostra rimane aperta fino al 23 maggio suddivisa in due parti. La prima dal 1° al 13 maggio protagonisti saranno i quattro artisti: Paolo Ancarani, Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri. Nella seconda parte, dal 14 al 23 maggio protagonista sarà il luogo, con fotografie, video e racconti. E poi, sorpresa, le bottiglie di vino con le etichette degli artisti: da bere e da collezionare. L’inaugurazione alle ore 16.00 del 1° maggio alla presenza dell’assessore alla cultura Cesare Zavatta.