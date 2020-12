Gli auguri di Natale in dialetto dei fratelli Parmiani

I bibliotecari della Biblioteca Comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo quest’anno hanno pensato a una modalità diversa dal solito per esprimere ai lettori e a tutti i lughesi gli auguri in occasione del prossimo Natale. Per l’occasione sono stati coinvolti Gianni e Paolo Parmiani, che si sono prestati nella realizzazione di uno speciale video di auguri, dedicato al dialetto.

“Le nostre radici affondano nelle tradizioni romagnole che in occasione delle festività vengono rinnovate – spiegano i bibliotecari – e la lingua, in questo caso il dialetto, fa parte del patrimonio culturale di tutti noi romagnoli. Da questa riflessione è nato un piccolo progetto che Gianni e Paolo Parmiani, attori e autori conosciuti per le innumerevoli attività che svolgono in campo artistico, didattico e nel teatro in dialetto romagnolo, hanno accolto con entusiasmo e calore, dimostrando ancora una volta la loro generosità verso la nostra biblioteca e la comunità”.

"...natalenadêl, voci d’Auguri nella poesia romagnola" è il titolo di una lettura/spettacolo che Gianni e Paolo Parmiani hanno registrato in video per esprimere a tutti gli auguri per le festività anche a nome della biblioteca e dell’Amministrazione comunale. Le liriche dei poeti Gianni Fucci, Nevio Spadoni, Enzo Guerra e Berto Marabini sono lette sia in lingua italiana che nella lingua dialettale originale. Il montaggio è stato curato da Alessandra Morici. Il video sarà postato giovedì 17 dicembre alle 17.30 sulla pagina Facebook della Biblioteca e in seguito sarà disponibile per la visione sul canale YouTube.