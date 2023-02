Gli australiani Dune Rats in concerto al Bronson

A pochi mesi dall’arrivo del loro anticipatissimo quarto album, arrivano in Italia e al Bronson i Dune Rats. Sound scavezzacollo, a cuor leggero e a dir poco trascinante, i Dune Rats sono uno degli esempi più divertenti e fuori di testa del punk australiano. Elettrizzanti e magnetici, i Dune Rats sono un’esplosione di energia e stage diving continui, con una colonna sonora che farebbe venir voglia di ballare e lasciarsi trasportare a chiunque. Soprattutto grazie all’intervento di Scott Horscroft (The Panics, Birds of Tokyo, Oh Mercy) come producer. La band aussie passa dall’Italia per una stringa di serate che già si prospettano puro entusiasmo, rese ancora più eccitanti dai Beddy Rays.

Dopo quattro album, i Dune Rats continuano a trovare nuovi modi per entrare in contatto con il caos creativo che è al centro della loro musica. La band, amata per il suo approccio spensierato e privo di barriere alla musica rock, ha dimostrato più volte che la formula per ottenere musica memorabile e longevità non ha bisogno di essere eccessivamente complicata. Il segreto del successo dei Dunies risiede nell'incrollabile dinamica della band e nel suo amore sfrenato per la musica che fa stare bene. Con Real Rare Whale, il nuovo album, i Dune Rats prendono questa semplice formula e la alzano di qualche tacca - il risultato finale rappresenta una nuova fase per il gruppo; forse la loro raccolta di lavori più ambiziosa e coesa fino a oggi.

Pubblicato a due anni di distanza da Hurry Up And Wait del 2020, il nuovo album dei Dune Rats può vedere la band a un nuovo picco punk-saturo e pieno di giochi di parole, ma quando si tratta di composizione e intenzioni di fondo, Real Rare Whale trova Danny Beus (chitarra/voce), BC Michaels (batteria/voce) e Brett Jansch (basso) in una zona creativa rinvigorita e rifocalizzata. Le melodie sono forti, i ritmi incalzanti; il modo in cui il gruppo ha lavorato insieme durante le sessioni sotto l'occhio produttivo di Scott Horscroft sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud ha prodotto, come descrive BC, «un album un po' più sofisticato». Questo non significa che i Dune Rats abbiano perso il loro smalto o che si siano ammorbiditi con l'età: sono ancora molto impegnati a mantenere la stessa energia che i fan hanno amato da quando Dune Rats è uscito per la prima volta nel 2014. Si è solo manifestata in modi nuovi e diversi.

Dune Rats

+ Beddy Rays

BRONSON

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

giovedì 2 marzo 2023

Inizio ore 21.30

Ingresso 17 euro + ddp.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141