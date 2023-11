Gli Helmet tornano a Ravenna con il nuovo album "Left"

Pezzo di storia tanto essenziale quanto peculiare, gli Helmet sono un attacco sonoro senza precedenti. Con origini jazz e ispirazioni post punk, la band di Page Hamilton incorpora a inizio anni '90 accordature inusuali per l’epoca con segnature e armonie tipiche del jazz, incarnando la risposta dell’East Coast statunitense ai Soundgarden. Gli Helmet tornano in Italia per la prima volta in quattro anni per due date esclusive, tra cui quella del Bronson di Madonna dell'albero, nelle quali presentano il loro nuovo album, "Left". Appuntamento martedì 28 novembre, ore 21.30. Biglietti: 25 euro.