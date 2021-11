Gli scatti di Maurizio Gabbana in mostra nel progetto "Assenza"

L’arte di Maurizio Gabbana torna a Cervia con due nuovi appuntamenti. L’eclettico fotografo sarà infatti protagonista, a fine mese, di due serate all’interno della rassegna “Il giovedì in salotto”, il ciclo di incontri dedicati alla cultura che avrà luogo presso “Teresa, salotto e cucina”, locale nel cuore del centro storico della città.

Il primo dei due appuntamenti è previsto per il 25 novembre: Maurizio Gabbana presenterà il suo ultimo progetto fotografico, AssenzA, e attraverso il racconto di alcune opere esposte, in un dialogo con la giornalista Ilaria Badeschi e con le poetiche di Gian Ruggero Manzoni, illustrerà il prosieguo della propria ricerca artistica che, proprio a partire da AssenzA, sfocia in una nuova serie di opere chiamate il “Ciclo dei Bianchi”. In questi scatti, la ricerca dell’essenzialità da parte di Gabbana raggiunge il suo culmine, spingendo l’artista a scavare ancora più profondamente nelle immagini per arrivare a realizzare scatti in cui la presenza del Bianco come metafora di Luce rappresenta il superamento della crisi di valori dell’Uomo contemporaneo che veniva illustrata in AssenzA. Le opere resteranno poi esposte presso “Teresa, salotto e cucina” fino al 1° dicembre.

Il secondo incontro, previsto per il 2 dicembre, vedrà Maurizio Gabbana interpretare con alcuni scatti la poetessa bolognese Francesca Serragnoli, che nel corso della serata, in un dialogo con la giornalista Ilaria Badeschi, affronterà la lettura di alcune poesie tratte dal libro “La quasi notte” (MC edizioni). Gli scatti fanno parte del ciclo “Poeticamente Tua”, con cui Maurizio Gabbana ha interpretato tre grandi poetesse contemporanee quali Alda Merini, Vittoria Colonna e, appunto, Francesca Serragnoli.