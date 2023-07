Gli "Sguardi" di Humusapiens tornano con giochi e balli al Parco della Pace

Dopo quelli “vegetali” al Parco Cadorna del 3 luglio, tornano il 28 luglio al Parco della Pace di Bagnacavallo gli “Sguardi”, questa volta “giocosi” con la festa di non-compleanno per bambini da 0 a 99 anni: giochi sul prato con Elastica Teatro, balli popolari con la PressaPocoBand e merenda autogestita. L’appuntamento, in programma alle 17, è organizzato dall’associazione HumuSapiens il cui progetto “Sguardi”, in continuità con gli anni passati, propone in prevalenza eventi nei parchi cittadini ed è finanziato nell’ambito del bando contributi 2023 del Comune.

«Il tema del paesaggio urbano – sottolineano da Humusapiens – abbiamo voluto declinarlo, da amanti della biodiversità, attraverso punti di vista particolari, sguardi di tanti attori diversi che si incontrano nel paesaggio della nostra città. La partecipazione attiva, diretta o indiretta, del pubblico è sempre parte integrante delle nostre iniziative.»

Gli appuntamenti continueranno poi il 4 agosto alle 18 al Parco della Stazione di Bagnacavallo con gli sguardi dal passato “Amarcord. E trebb”, ricordi e letture con intermezzi musicali.

Nella settimana fra il 4 e il 9 settembre, con date e orari ancora da definire, sono invece previsti gli sguardi estranei, ispirati al motto “venire da lontano e trovarsi vicini”.

Il 19 settembre avranno luogo altre e diverse attività dal titolo “Lo sguardo dell’umarel”.

Ultimi nel tempo, «ma particolarmente importanti perché sempre più difficili da reperire», saranno gli “Sguardi amorosi” che troveranno espressione in data da definire nella seconda metà di ottobre.

Humusapiens è un’associazione di promozione sociale che ricerca uno stile di vita sostenibile, mettendo insieme l’esperienza e il sapere dei bisnonni e le più recenti scoperte scientifiche e tecnologiche, con l’obiettivo di crescere in consapevolezza collettivamente. I principi di base sono ispitati alla natura, alla permacultura e all’agricoltura naturale.

Il Parco della Pace è in via delle Regioni.

Informazioni sui singoli eventi si trovano sul gruppo Facebook “HumuSapiens”, sul sito del Comune e possono essere richieste al 334 3312289 oppure all’indirizzo ass.humusapiens@gmail.com x