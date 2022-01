Gli spettacoli dei burattini ripartono con “Il Castello di Tremalaterra”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Tornano i burattini al Teatro Comunale di Cervia con il primo di sette spettacoli che caratterizzeranno l’inverno 2022. Si parte domenica 9 gennaio, alle 16, con la compagnia L’Aprisogni di Treviso che propone “Il Castello di Tremalaterra”. Lo spettacolo vedrà come protagonista la bella Rosina, chiesta in sposa dal fidanzato, e l’oscuro mago di Tremalaterra che la prenderà in ostaggio.