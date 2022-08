Gli Spiagge Soul Holy Fellas in concerto a Lido di Classe

Un’ultima serata all’insegna del Soul e del Gospel. Lunedì 5 settembre Spiagge Soul concede un ultimo momento per condividere buona musica col concerto degli Spiagge Soul Holy Fellas, che si esibiranno all’Arena del Sole di Lido di Classe alle 21.30 (l’ingresso è a pagamento, info biglietti su spiaggesoul.it). Una serata non prevista, inserita nel calendario per rimediare alla cancellazione del concerto di Martha High, previsto per il 5 agosto scorso ma saltato per motivi personali dell’artista. La scelta per la formazione che recupera il concerto non è casuale: in un momento di forte incertezza per il futuro, a causa della mancata conferma dei contributi regionali, Spiagge Soul saluta il suo pubblico con una delle sue “creazioni”, una band nata assieme al festival, con tanti musicisti affezionati che hanno creduto e continuano a credere in questa manifestazione. Con l’augurio di poter tornare a condividere storie e musica l’anno prossimo.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it - Facebook “Spiagge Soul Festival”



lunedì 5 settembre

Spiagge Soul Holy Fellas (ITA)

Arena del Sole – Lido di Classe

ore 21.30

(info biglietti su spiaggesoul.it)