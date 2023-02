Gloria Turrini e Mecco Guidi “G and The Doctor” a Ravenna: cena e concerto live

Prosegue venerdì 24 febbraio l’appuntamento con la musica live in centro a Ravenna al Ristorante Marchesini con il concerto che vede protagonisti la cantante Gloria Turrini con il pianista Mecco Guidi. Protagonisti della serata in centro a Ravenna al ristorante il duo G and The Doctor alias Gloria Turrini e Mecco Guidi. Il duo condivide palchi, chilometri ed emozioni dal 2010, e da allora ha pubblicato 5 album, ognuno con un’identità definita, ognuno ad indicare quasi una pietra miliare del loro viaggio musicale.

Un viaggio che ha toccato tantissime sfumature della musica nera per arrivare, con il nuovo “G and the Doctor”, uscito a giugno di quest’anno, alle “origini” con il blues rurale, il jazz di New Orleans e il Rock n’Roll. Nell’ultimo album, intitolato “G and The Doctor” troviamo Gloria alla batteria e Mecco al piano. Al contrario degli album precedenti, dove ci sono state tantissime collaborazioni, in questo album il Duo fa da “trave portante” rispecchiando così la cifra stilistica dei loro live. 9 delle 11 tracce sono composizioni originali che hanno cominciato a prendere vita già nel 2019. Testi che parlano d’amore, di pandemia, di voglia di vivere, di diritti civili.

Durante la serata gli ospiti potranno gustare i piatti del menù alla carta del Ristorante Marchesini. Evento organizzato in collaborazione con Micapoco APS, Associazione Culturale Jazzlife.

Prenotazione tavoli 346 9416774